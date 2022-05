Vítor Pereira fala que Róger Guedes não está correspondendo nos treinos e diz que não se pode ter o que quer Treinador do Corinthians fez duras cobranças à Róger Guedes e ainda elogiou muito a atuação de Mantuan

Após o clássico entre Corinthians x São Paulo, realizado na tarde deste domingo (22) na Neo Química Arena, o técnico Vítor Pereira comentou sobre o motivo de não ter colocado Róger Guedes em campo mesmo com o time precisando do empate até a metade do segundo tempo. Pereira afirmou que o camisa 9 não tem correspondido a altura que é esperado e por isso está no banco.





– Eu não tenho problema pessoal com nenhum jogador. Já disse que estou aqui para ajuda-los e que todos melhorem, mas eu tenho que montar o time baseado naquilo que me mostram no treino e no jogo. O Róger passou por um momento muito bom e hoje está com dificuldades de responder no treino. Eu queria que ele me transmitisse a confiança de que posso contar com ele, mas não sinto isso e nem nos treinos e jogos há uma indicação de melhora. Tenho que tomas as minhas decisões com base no que ele está fazendo agora e não com o que ele já fez.

Vítor disse que a posição que Guedes atua em campo tem que ser algo pensando no time e não apenas no jogador. Assim, mesmo com a vontade de Róger ser clara, o treinador reconhece que não é o ideal para a equipe. Para exemplificar, o técnico disse que queria treinar o Liverpool por conta do tamanho do clube, mas nem sempre a vontade pode ser atendida.

– Eu também queria treinar o Liverpool, ia correndo direto para a Inglaterra, com todo respeito que tenho ao Corinthians, mas o Liverpool é o Liverpool. Aqui não é o que nós queremos, na minha filosofia de jogo é o que a equipe precisa, as vezes do Róger pela esquerda, outras vezes pelo meio e outras pela direita e ele tem que ter a capacidade de responder as situações, com compromisso defensivo para não desequilibrar a equipe. Futebol não dá para jogar com jogador sem compromisso e preciso de uma resposta mais forte.

Muito comentado após o clássico, Mantuan teve a atuação elogiada pelo português, que se disse admirado pelo jogador por conseguir atacar e defender com tanta eficiência e velocidade.

Ainda bem que eu não tirei o Mantuan, pois o jogo que ele fez no segundo tempo me deixou admirado na capacidade dele em aparecer no ataque e depois recompor na defesa. Por isso, ainda bem que fui iluminado e apostei no Mantuan na etapa final, porque para mim ele atuou em um nível muito alto.

