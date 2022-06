Vítor Pereira exalta jovens em vitória do Corinthians: ‘Muito satisfeito com eles’

A vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Juventude, neste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi construída com os garotos do terrão. Adson abriu o placar, e Gustavo Mantuan marcou o segundo gol do Timão, com passe de outra prata da casa, Du Queiroz. O cenário fez com que o técnico Vítor Pereira exaltasse o desempenho e evolução desses jovens.





Vítor Pereira está feliz com os jovens do Corinthians (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

– Muito satisfeito com eles. Eu, provavelmente por ter trabalhado na base durante uns anos, quando vou para qualquer equipe, tenho projeto de intenções de identificar jogadores de qualidade e criar espaços para eles evoluírem, confiança para eles irem crescendo. Esse futuro passa em valorizar o trabalho que é feito na base. Se eles são cobiçados por clubes europeus, eles têm qualidade. Vão treinando com profissionais, vão adquirindo confiança e vão jogar. Adson, Du, Mantuan entrar e fazer gol, Piton também é um ótimo jogador, isso tem que fazer parte do que temos dentro do clube – disse o treinador em entrevista coletiva após o triunfo.

Em relação ao autor do primeiro gol, Vítor deixou claro que gosta que ele jogue pelo lado direito, puxando o jogo para o dentro, como aconteceu contra o Juventude. O treinador corintiano entende que Adson é um atleta acima da média.

– Esse tipo de jogador tem que ser protagonista, é acima da média, inteligente, apesar de não ser forte, sabe os momentos de pressão, percebe defensivamente que não pode jogar com o físico, mas tem que roubar bolas, pressionar, e o Adson tem evoluído nesse sentido. Depois, é qualidade que ele tem, grande talento que o clube tem em mãos. É uma questão de ir ganhando confiança – destacou VP.

Retornado a vitória após ter perdido para o Cuiabá, na última terça-feira (7), Vítor Pereira destacou um Corinthians pressionando mais contra o Juventude do que nos últimos jogos, além de admitir que falhou na formatação do time na derrota do último meio de semana. No entanto, o profissional ressaltou a importância do espírito coletivo do grupo nos momentos ruins.

– Hoje fomos mais pressionantes, foi uma falha que no último jogo baixamos muito, demos muito espaço ao adversário. A primeira parte já disse que entrar com aquele sistema não conseguimos encontrar os espaços. O que percebi hoje foi sermos mais pressionantes, fomos mais dinâmicos, com mais qualidade, fomos mais reativos no momento de perda de bola, se não somos reativos nesses momentos, vai nos obrigar a correr para trás – comentou Vítor.

– A equipe pode ter um mau momento, porque não temos um super-elenco, estar sempre igual, o que é importante é nos manter vivos na competição. Isso que fizemos, reagimos depois da derrota, que não fomos bem. Eu vejo Guardiola falhar, Klopp falhar em algumas opções, inclusive em finais e depois pagam caro, como eu não iria falhar também? Fizemos um mal jogo (contra o Cuiabá), temos que assumir, mas reagimos. Esse é o espírito que sinto dentro desse grupo. Amizade, quando sofremos, sofremos juntos, assumimos a responsabilidade juntos, como equipe, e só assim vamos (seguir), com esse sentimento de superação. Cria-se um bom espírito de trabalho – acrescentou.

Com a vitória diante do Juventude, o Corinthians assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Para terminar a 11ª rodada na ponta, o Timão precisará torcer contra o Palmeiras, que entra em campo neste domingo (12), contra o Coritiba, no Couto Pereira.

