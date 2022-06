Vítor Pereira espera contar com Fagner em maratona de decisões pelo Corinthians Lateral está afastado há mais de dois meses, se encontra em fase final da recuperação

Na próxima quarta-feira (22), o Corinthians entrará em uma maratona de jogos decisivos, com as oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. E para essa sequência, o desejo da comissão técnica é contar com o lateral-direito Fagner.





O camisa 23 está há dois meses e 11 dias sem atuar, pois sofreu uma entrose no tornozelo direito nos primeiros minutos do empate do Timão com o Deportivo Cali, da Colômbia, ainda pela fase de grupos da Liberta, no último dia 4 de maio.

O jogador está em um processo longo de transição física, que iniciou há pouco menos de um mês, mas que tem sido importante que ele retorne a atuar sem dores.

Nos últimos dias Fagner tem trabalhado com bola, tanto que havia a expectativa dele estar em campo contra o Athletico-PR, na última quarta-feira (15), o que não ocorreu.

A escolha da comissão técnica por preservar o lateral foi por conta do piso da Arena da Baixada ser artificial, dando maior impacto na pisados, além dos atletas corintianos não estarem acostumados com ele.

– Fagner foi uma lesão ainda mais grave e precisa de tempo para se habituar. Se eu trago para o campo sintético, com dores no tornozelo… um campo difícil para que jogadores tenham lesão. Tem muita gente fazendo gelo, porque é um campo mais duro. Por isso optamos por não dar minutos para ele por causa disso mesmo – explicou o técnico Vítor Pereira na entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 do Timão com o Furacão.

Mesmo admitindo que Fagner ainda sente um incômodo no tornozelo, a expectativa do treinador português é relacionar o atleta para o confronto diante do Goiás, neste domingo (19), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

A ideia de Vítor Pereira é dar tempo em campo ao jogador para a sequência entre 22 de junho e 13 de julho, que começa e termina com os jogos contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas também terá os dois jogos contra o Boca Juniors-ARG, pelas oitavas da Libertadores, e também partidas contra Flamengo e Fluminense, pelo Brasileiro.

A tendência é que Fagner ganhe alguns minutos contra o Esmeraldino, neste fim de semana, mas não inicie como titular. O mesmo deve acontecer contra o Peixe, pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

Agora, caso o camisa 23 mostre condições físicas e técnicas nesses primeiros passos de volta ao campo, a tendência é que ele vá ganhando mais tempo nas partidas seguintes, principalmente as de volta da copa nacional e Liberta.

Na ausência de Fagner, o técnico Vítor Pereira contou com Rafael Ramos e João Pedro, atletas do setor, a disposição.

No entanto, Ramos não estava inscrito em jogos da fase de grupos da Libertadores, e João sofreu com algumas lesões, além do fato de que não permanecerá no Corinthians no segundo semestre, sendo devolvido de empréstimo ao Porto, de Portugal.

Também chegou a ser usado um esquema tático com três zagueiros, tendo alas pelos lados. Também houve improvisações, como com o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante Gustavo Mantuan, sendo usado por ali.

Mantuan, inclusive, foi o lateral-direito corintiano contra o Athletico-PR, mesmo com Rafael Ramos tendo sido relacionado e ficado no banco de reservas quatro dias após fazer uma boa partida, tendo até mesmo dado a assistência para o primeiro gol corintiano contra o Juventude, no último sábado (11).

– Mantuan fresco dá profundidade ao corredor. Hoje sentiu dificuldades do ponto de vista defensivo, corrigimos a situação. O Mantuan tá mais habituado a puxar no corredor. Já que ele estava tendo dificuldades, fizemos a substituição – justificou a escolha o técnico corintiano.

Caso Fagner realmente for relacionado contra o Goiás, ele interromperá uma sequência de 11 partidas fora de combate. Esse é o segundo período de inatividade do lateral desde a chegada para a atual passagem pelo Corinthians, em 2014.

O período só não é maior do que as 16 partidas que o camisa 23 ficou ‘de molho’, em 2018.

