Vítor Pereira elogia zagueiros do Corinthians após vitória: ‘Fizeram um jogo muito consistente’ Balbuena e Bruno Méndez foram titulares na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, em casa







O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, aprovou o desempenho de sua dupla de zaga, formada por Balbuena e Bruno Méndez, na vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o português sabe que precisará avaliar quem vai entrar em campo de acordo com o adversário, observando jogo a jogo as peças que tem em mãos.

– Vamos ter que encontrar a melhor dupla de acordo com as características do adversário. O Raul sentiu qualquer coisa, nada de especial, mas está fora, no departamento médico. O Balbuena e o Bruno jogaram muito bem, fizeram um jogo muito consistente, como a equipe no geral. Vamos ter que encontrar a melhor dupla que esteja em condições de dar a resposta de acordo com o adversário – disse o treinador corintiano.

O Corinthians sofreu 19 gols até o momento, com uma média de quase um gol por jogo. O que também preocupa o treinador é a possibilidade de perder jogadores por lesão, em razão da quantidade de jogos em curto prazo.

– Nós temos que avaliar jogo a jogo e, no final de cada um, fazemos avaliação de como estão, no ponto de vista físico, e ver se tem alguma lesão, algum problema. Depois, temos que escolher aqueles que achamos que podem entregar, jogar numa intensidade forte nesta sequência de jogos importantes de três em três dias.

O Corinthians agora já vira a chave e foca nas quartas de final da Copa Libertadores. O Timão recebe o Flamengo na terça-feira (2), na Neo Química Arena, às 21h30, pelo duelo de ida da competição continental.

