Vítor Pereira chega para mais uma decisão em busca de consolidação no Corinthians

Seja no Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores ou até mesmo no Brasileirão, Vítor Pereira já viveu diversos momentos decisivos no Corinthians. Nesta quarta-feira (24), o elenco corintiano terá mais um ‘teste de fogo’, contra o embalado Fluminense de Fernando Diniz.

Desde maio no Tricolor das Laranjeiras, Diniz já conseguiu implementar seu estilo de jogo, e a equipe carioca tem o ‘DNA’ do treinador. O mesmo não pode ser dito sobre o Timão, que domina os adversários em casa, mas vem tropeçando constantemente longe da Neo Química Arena.

Dos últimos 11 jogos como visitante, somando todas as competições, o clube do Parque São Jorge só venceu o Atlético-MG, pela 19ª rodada do Brasileirão. Nesse período, a equipe obteve aproveitamento de 18%, com cinco gols marcados e 16 sofridos.

O treinador lusitano, que completou seis meses à frente do Time do Povo, ainda não conseguiu solucionar a deficiência ofensiva da equipe, haja visto que o Corinthians é o clube com menor média de chutes por jogo na Série A, com 9.74, segundo o Footstats.

O duelo no Maracanã será também um embate entre treinadores que enxergam o futebol de maneira parecida, ofensivo e intenso, e apostam suas fichas no mata-mata como caminho mais viável para uma taça.

Vítor Pereira pode não admitir publicamente, mas suas escalações nos últimos jogos do Brasileirão apontam uma preferência a Copa do Brasil. O clube está há 10 pontos do rival Palmeiras no campeonato.

Assim como tudo no país, a estratégia será julgada com base nos resultados, e o treinador português precisa chegar à final para legitimar não apenas o rodízio, como suas escolhas ao longo do ano.

O melhor caminho para abrir vantagem contra o Tricolor das Laranjeiras e colocar um ponto final no tabu do clube jogando no Maracanã pode ser utilizar a tática que lhe rendeu o melhor futebol na temporada.

No jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, o Time do Povo precisava reverter uma desvantagem de dois gols para avançar de fase. A equipe aplicou um sonoro 4 a 1 e conseguiu sua segunda partida com mais chutes ao gol (9) na era Vítor Pereira, segundo o Footstats.

Contra o Dragão, ele apostou em um sistema defensivo experiente, com Fagner e Fábio Santos nas laterais, Gil e Balbuena no miolo da zaga, e Cássio no gol. Tirando o gol nos minutos finais dos visitantes, a defesa não ficou exposta e soube lidar com os contra-ataques da equipe de Jorginho, apesar da lentidão dos defensores.

No meio-campo, Du Queiroz e Fausto Vera estão se entendendo e mostram bom ritmo na marcação pressão. Caso opte por Cantillo, que retornou aos treinamentos e está relacionado, Vítor Pereira terá um jogador com saída de bola mais qualificada. À frente, Renato Augusto não vem apenas provando ser o diferencial da equipe, como também o elo criativo entre o meio e o ataque.

Róger Guedes e Yuri Alberto demonstraram contra o Atlético-GO que podem ser letais jogando juntos e são capazes de superar os problemas na recomposição defensiva. Ao lado da dupla, Adson ou Mosquito são boas opções de velocidade no lado direito do ataque.

