Vítor Pereira abre o jogo sobre saída do Corinthians e detona projeto esportivo

O português Vítor Pereira, que treinou o Corinthians na última temporada, abriu o jogo sobre sua saída da equipe Alvinegra. O treinador, que trocou o time do Parque São Jorge pelo Flamengo, deixou o clube paulista pela porta dos fundos, o que gerou muitas críticas da fiel torcida.

Durante uma entrevista ao jornal Record, de Portugal, Vítor Pereira, que alegou ter deixado o Corinthians para cuidar da saúde da sogra, explicou as verdadeiras razões para ter rescindido com o Timão.

“A minha saída teve a ver com questões pessoais que vieram a público e não deveriam ter vindo. Também com questões relacionadas a um projeto que eu achei que não me levaria aonde eu pensava e que dificilmente eu conseguiria repetir a temporada anterior. Que iria ter mais dificuldades, já que o clube tem dificuldades financeiras”, declarou VP.

O treinador também afirmou que o Corinthians precisa refazer seu planejamento para lidar com todas as dificuldades internas e, assim, poder brigar por títulos.

“O clube precisa de fato de um plano estratégico para lidar com essas dificuldades e eu não senti de fato que fosse possível continuar para fazer melhor e lutar por títulos, que foi sempre o meu objetivo”, disse.

Ainda na entrevista, Vítor Pereira falou que entende a mágoa dos torcedores com ele. Em jogos na Neo Química Arena, o treinador era ovacionado por boa parte da torcida, que não aceitou a justificativa do português ao deixar o Corinthians e, logo em seguida, assinar com o Flamengo.

“Eu sempre tive uma ligação muito forte com eles [torcedores]. Jogar em Itaquera era quase certo que ganharíamos, graças ao apoio deles. Tenho que agradecer-lhes pelo apoio que sempre nos deram”, acrescentou.

Críticas de Júnior Moraes

Nesta semana, o atacante Júnior Moraes, ex-Corinthians, participou do podcast ‘Denilson Show’ e foi enfático ao afirmar que nenhum jogador da equipe gostava do técnico português.

“Ninguém no Corinthians gostava dele, mas, por respeito ao clube, profissionalismo, falamos: ‘não gostamos dele, não estamos de acordo com a tática, não estamos de acordo com o que ele fala nas coletivas, não estamos de acordo com os treinos, mas vamos fazer por nós’”, contou Júnior Moraes.

Questionado sobre a declaração do atacante, Vítor Pereira comentou que Júnior Moraes ligou para o treinador e se desculpou. O português também se mostrou surpreso com a fala do jogador.

“Eu acho que em qualquer grupo existem sempre jogadores insatisfeitos. Uns jogam mais e outros jogam menos. Agora as palavras dele foram infelizes e, sinceramente, me surpreenderam”, completou.

