Vitor Fernandes lança álbum ‘Seresta do VF’

Vitor Fernandes está de volta com um emocionante projeto musical, intitulado “Seresta do VF”. O álbum, que vai ser lançado nesta sexta-feira, dia 6 de outubro em todas as plataformas digitais marca uma nova fase na carreira do artista, que inicialmente lançou o conceito durante seu DVD e agora expande o repertório, explorando ainda mais o universo da música arrocha.

Vitor Fernandes, que conquistou o coração de fãs em todo o Brasil com seus hits no forró e piseiro, retorna às suas raízes musicais com o arrocha, um estilo que o fez conhecido em sua região de origem. Com “Seresta do VF”, ele oferece uma emocionante viagem musical que resgata memórias e sentimentos que o conectam com seu passado.

O álbum “Seresta do VF” apresenta um total de 17 faixas, incluindo regravações e versões do estilo arrocha que são a marca registrada de Vitor Fernandes, entre elas, “Você Mudou”, “Ao Sabor do Vento”, “Minha Saudade”, “Eu tô carente”, “Bateu a Quimica”, “Fracassei”, “Espera Eu”, “Boca da Sua Vida”, “ Mal de Amor/ Ligação Fora de Área/ HD”, “Antes de voltar pra casa/ Pra não pensar em você/ Sufocado”, “A Casa ao Lado/ Pecado de Amor/ Agora”, Eu Juro/ Temporal de Amor/ Talismã”, “Medo Bobo/ Sentimento Louco/ Sujeito”, “Não me Perdoei/ Lembranças de Amor/ Quando você some”, “A Fila anda/ Faz de Conta/ Fome de Amor”, “Amor de Colchão/ Anjo Bom/ Lagrimas Vão e Vem”, “Volte Amor/ O Cara Errado/ Por Deus Eu Te Amo”. Uma das faixas mais aguardadas e que promete ser um grande sucesso é “Você Mudou”, uma música inédita que traz à tona temas universais como saudade, paixão e as mudanças inevitáveis da vida.

Com sua voz inconfundível e sua habilidade ímpar de transmitir emoção através da música, Vitor Fernandes mais uma vez demonstra seu talento e versatilidade no álbum “Seresta do VF”. Este lançamento promete conquistar tanto os fãs de longa data quanto aqueles que estão conhecendo o artista pela primeira vez.

Prepare-se para embarcar em uma jornada musical envolvente com Vitor Fernandes e seu mais recente trabalho, “SERESTA DO VF”. Este álbum é uma celebração do arrocha e do talento inquestionável de um dos grandes nomes da música brasileira contemporânea. Não perca a oportunidade de experimentar as emoções únicas que só a música de Vitor Fernandes pode proporcionar.

