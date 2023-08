Vitor Fernandes apresenta segunda parte do DVD ‘VF Apaixonado’, com participação de Pablo e Silvano Salles

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 13:00 Compartilhe

Considerado um dos maiores nomes do piseiro, Vitor Fernandes é dono de vários hits como: Acaso, Vou Falar Que Não Quero, Saudade e Solidão, Não Dei Tchau e muitos outros. Tendo conquistado a marca de 1.7 bilhão de visualizações apenas em seu canal do YouTube, além de mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o pernambucano lança a segunda parte do projeto “VF Apaixonado”, que chega com as participações de seus ídolos Pablo e Silvano Salles. Com oito canções que prometem dominar as paradas musicais, o EP.2 chega às plataformas de áudio à meia noite desta sexta (11) e os videoclipes estarão disponíveis ao meio-dia.

No set list dessa segunda parte, regravações já conhecidas do público como “Sabor ao Vento”(feat com Pablo) e “ Eu tô Carente” (feat com Silvano Salles). Além das inéditas “Minha Saudade” (Com Pablo), “Bateu a Química”, “ Nem Você Nem Eu”, “Libera Eu” (Com Tiaguinho Carvalho) , “Case-se Sabendo” e “Boa Sorte pra Você”

“Vem ai mais uma fase deste registro tão incrível. Agora, com ainda mais alegria, por ter meus dois ídolos neste projeto: Pablo e Silvano Salles, artistas que eu sempre me inspirei e que fazem parte da minha carreira. Carinhosamente, eles estão comigo em regravações que marcaram a trajetória deles e de uma legião de fãs, assim como eu” afirma Vitor

Gravado ao vivo em Petrolina/PE, “VF Apaixonado” ecoa um dos principais bordões de Vitor Fernandes, que canta sobre o amor e encanta milhares de fãs nos quatro cantos do Brasil. O recente projeto do artista possui 17 faixas, entre 4 inéditas e 13 regravações. Com direção de vídeo sob responsabilidade de VTX Filmes, produção musical por Arine Music e direção artística por Top Eventos e Tapajós Produções, o novo audiovisual de Vitor contou com a presença ilustre de mais de 6 mil espectadores, além das participações especiais de Fabinho Testado, Thiaguinho Carvalho e Luan Rocha, Pablo e Silvanno Salles.

VF Apaixonada – EP. 2

Lançamento: 11 de agosto de 2023

Faixas:

SABOR AO VENTO – Com Pablo

Autores: Samir Pereira Trindade

MINHA SAUDADE – Com Pablo

Autores: Thales Lessa

EU TÔ CARENTE – Com Silvano Salles

Autores: Jonatas Rosa Da Silva (Tata Di Tao)

BATEU A QUIMICA

Autores: Marcibron Jose Dos Santos, Alex Junior Pereira Dias

NEM VOCÊ NEM EU

Autores: Caio Djay, Felipe Amorim, Hiago Nobre, Kaleb Junior, Kinho Chefão

LIBERA EU – Com Tiaguinho Carvalho

Autores: Gabriel Prata, Eraldo Júnior, Júlia Hyden, Nilo Persy

CASE-SE SABENDO

Autores: Jhonny Carvalho

BOA SORTE PRA VOCÊ

Autores: Hiago Nobre, Ricardus, Saymon Marques, Xuxinha Compositor

