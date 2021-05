Vitor Costa espera CSA crescendo dentro de campo na temporada após título estadual Lateral vem passando bom momento no Azulão

Titular do CSA e em grande fase no clube alagoano, o lateral-esquerdo Vitor Costa falou sobre o ótimo momento no Azulão após o título estadual no sábado (22). Feliz com a fase positiva, o jogador, com passagens pelo futebol português, revelou estar trabalhando forte para continuar crescendo de produção.

Corinthians anuncia Sylvinho: veja os técnicos dos 20 clubes do Brasileirão



– Voltei ao Brasil após muitos anos fora e isso requer um trabalho maior para a readaptação. Foi o que aconteceu. Pude trabalhar forte e chegar ao nível que queria. Estou muito motivado para continuar evoluindo na temporada e feliz com o título alagoano conquistado em dois grandes jogos que fizemos com o CRB. – destacou o defensor.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DA PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRÃO 2021

E MAIS:

Para ele, o elenco tem tudo para melhorar os números em 2021.

– Estamos trabalhando para que o grupo evolua e melhore o desempenho em campo na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para crescermos de produção em 2021. – concluiu.

E MAIS:

Veja também