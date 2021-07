Vitor Costa assina com o Marítimo e quer fazer história no time português Lateral de 27 anos se destacou pelo CSA e também somou passagens por Avaí e Bahia

Agora vestindo a camisa do Marítimo, o lateral-esquerdo Vitor Costa espera fazer grandes temporadas com o clube português. Segundo o jogador, seu desejo é construir uma história na agremiação da Ilha da Madeira conquistando títulos.

– Vou trabalhar muito para construir a minha história com a camisa do Marítimo nestas próximas temporadas. Estou muito focado e motivado com esse projeto. Espero que os anos que virão sejam de títulos para o clube – disse o jogador, antes de emendar:

– Temos um bom elenco, competitivo e que pode fazer uma grande temporada esse ano. Vamos trabalhar muito para que isso seja possível – encerrou o atleta brasileiro, que já vestiu as camisas de CSA, Bahia, Avaí, Inter de Lages, FC Arouca-POR, CD Aves-POR e Lens-FRA.

