Vitor Bueno defende permanência de Diniz no São Paulo: ‘Nunca treinei tanto’

Criticado por torcedores e conselheiros do São Paulo, o técnico Fernando Diniz foi defendido pelos jogadores. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional que garantiu ao time uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020, os atletas pediram a permanência do treinador para a próxima temporada.

O meia Vitor Bueno, por exemplo, disse que nunca treinou tanto em sua carreira. Tiago Volpi, Juanfran, Tchê Tchê, Igor Gomes e Pablo foram outros jogadores que elogiaram o trabalho de Fernando Diniz. O treinador foi contratado pelo São Paulo no fim de setembro, depois da demissão de Cuca.

“É um cara que dá a vida pelo clube, pelos jogadores e pelos outros funcionários. Você não veem ali dentro, mas o que esse cara faz eu nunca vi igual. Tenho que enaltecer o trabalho que ele faz, nunca treinei tanto na minha vida. Altos e baixo não queremos nunca, mas trabalhamos para nos consolidar. No ano que vem vamos buscar um ano consolidado. Vamos descansar e voltar pensando em algo muito maior do que foi neste ano”, afirmou Vitor Bueno, autor do segundo gol do São Paulo sobre o Inter.

Vitor Bueno também comemorou a classificação do São Paulo para a fase de grupos da Libertadores. A equipe está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, com 60 pontos, e faz o último jogo da temporada no domingo, às 16h, contra o CSA, em Alagoas.

“Significa muito (a vaga). Tentamos o título, mas quando não tinha mais possibilidade, focamos na Libertadores. Foi um ano conturbado, que o ano que vem seja melhor. Que possamos fazer uma excelente pré-temporada. Um alívio essa classificação, sabemos que estamos devendo, foram muitos altos e baixos”, disse o meia.