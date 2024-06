Vítor Bruno, ex-auxiliar de Sérgio Conceição, é o novo técnico do Porto

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 07/06/2024 - 14:32 Para compartilhar:

O Porto anunciou nesta sexta-feira (7) seu novo técnico: Vitor Bruno, ex-auxiliar de Sérgio Conceição, que deixou o comando dos ‘Dragões’ depois de sete anos à frente do clube português.

Confirmando a informação que vinha sendo divulgada pela imprensa nos últimos dias, Bruno, treinador português de 41 anos, foi apresentado à imprensa ao lado do novo presidente do clube, o ex-técnico André Villas-Boas, eleito no final de abril para suceder Jorge Nuno Pinto da Costa, que ocupava o cargo havia 42 anos.

Conceição havia recentemente renovado seu contrato com o Porto, mas a derrota eleitoral de Pinto da Costa precipitou a saída do treinador, que estaria despertando interesse do Olympique de Marselha e de vários clubes italianos, segundo a imprensa.

Com os ‘Dragões’, Conceição tem um saldo de 11 títulos, o último deles uma Taça de Portugal conquistada no dia 26 de maio com uma vitória sobre o Sporting (2-1), além de três Ligas (2018, 2020 e 2022).

Porém, nesta temporada o Porto terminou em 3º lugar, a 18 pontos do campeão Sporting e a 8 do Benfica, 2º colocado.

tsc/dar/dam/iga/aam/dd

SOCIEDADE COMERCIAL FUTEBOL CLUBE DO PORTO