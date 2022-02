Vitinho tem entorse detectada no joelho direito e realizará exame de imagem; atleta já iniciou tratamento Jogador sofreu a lesão aos 49 minutos do segundo tempo, quando tentava fazer um desarme; Vitinho irá fazer exame de imagem para diagnóstico preciso

A derrota nesta quinta, para o Fluminense, custou mais do que os três pontos para o Botafogo. Vitinho, que entrou aos 21 minutos do segundo tempo, sofreu uma lesão durante a partida. Após o jogo, válido pela quinta rodada do Carioca, o atacante teve uma entorse detectada no joelho direito. O alvinegro informou que o atleta já está em tratamento e irá realizar um exame de imagem para ter um diagnóstico preciso.

Aos 49 minutos do segundo tempo, Vitinho se esticou para roubar uma bola na área, mas não teve precisão e acabou sofrendo o acidente. O jogador foi direto ao chão e precisou sair carregado na maca do gramado. Na ocasião, Felipe Melo e Luccas Claro, do Fluminense, demonstraram aflição pela gravidade do movimento e pediram o atendimento médico.

