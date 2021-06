Vitinho sai na frente de Roni por vaga no time titular do Corinthians contra o Fluminense Sylvinho deve repetir escalação que iniciou vitória contra o Sport na última quinta-feira (24)

O meia Vitinho saiu na frente na disputa com Roni para uma vaga no meio-campo do Corinthians na partida diante do Fluminense, neste domingo (27), às 16h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Titular na vitória contra o Sport, por 2 a 1, na última quinta-feira (24), a prata da casa deve ser mantida no time titular, por Sylvinho.

– O nosso time se preparou bem, tivemos o último jogo em casa e vamos busca os três pontos fora de casa. Ajustamos tudo o que tinha para ajustar e vamos para cima deles – disse o jogador à Corinthians TV, na véspera do duelo contra o Tricolor Carioca.

A entrada de Vitinho no lugar de Roni não muda o Timão taticamente, já que a equipe segue com uma linha de três meias com Cantillo fazendo a saída de bola central e uma dupla, nesse caso Vitinho pela direita e Gabriel pela esquerda, auxiliando na marcação e encostando mais na área. A diferença, é que o camisa 43 da mais qualidade no passe e potencializa as descidas de Mosquito pela extrema direita ofensiva.

Obviamente que, com uma postura mais vertical e de armação de Vitinho, o trabalho de marcação na segunda linha de meio fica mais com Gabriel, mas isso não tem isenta o mais novo da dupla a também atuar como um “volante”, quando o time não possui a bola.

Pelo menos, essa foi a postura adota pelo Corinthians contra o Sport.

Confirmado a manutenção de Vitinho no meio-campo contra o Flu, a tendência é que Sylvinho repita a escalação que bateu o Leão da Ilha no meio de semana com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Vitinho e Gabriel; Gustavo Mosquito, Jô e Mateus Vital.

