Vitinho lança ‘Amor Clandestino’, seu novo álbum

06/05/2024 - 14:06

Depois de abrir seu mais novo projeto com a faixa “Caos”, que já ultrapassa a marca de 5,4 milhões de streams nas plataformas digitais, o cantor e compositor carioca Vitinho lança oficialmente o álbum “AMOR CLANDESTINO”. A produção será disponibilizada na próxima sexta-feira (10).

Neste projeto, que conta com 10 canções, o artista preparou uma produção audiovisual intimista, com um formato bem diferente de seus trabalhos anteriores. “Esse é um projeto muito importante para minha carreira e eu tinha o desejo de que o público se sentisse ainda mais próximo. Trabalhar nessas canções foi um processo bem introspectivo mesmo e acredito que escolher esse formato mais pessoal me trouxe a liberdade de me expressar e externar canções que representam muito a evolução da minha carreira”, diz

Segundo o artista, que é um dos destaques do cenário do pagode romântico, todas as canções prometem tocar o público de uma maneira diferente. Para Vitinho, é muito importante ter essa conexão com os ouvintes através de seu trabalho. “A música sempre foi a minha forma de me comunicar. Acredito que a arte tem o poder de tocar as pessoas em um nível bem profundo, porque ela retrata emoções e experiências. No processo de criação do ‘AMOR CLANDESTINO’, me permiti vulnerabilizar e me conectar comigo mesmo. Espero que as faixas conectem com cada um que ouvir também”, afirma.

Com uma agenda cheia e tendo realizado grandes feats em sua carreira como “Sobrenome”, com Péricles, “Sem Perceber”, com o Grupo Pixote, e 1% com “Ludmilla”, Vitinho destaca a importância da fase profissional que está passando e a ansiedade para disponibilizar esse álbum para o público. “Esse álbum é um reflexo de todas as coisas boas que estou vivendo. Estou com muitas expectativas e sei que é um trabalho que irá tocar o coração das pessoas, seja pra falar de um relacionamento atual, algo que já passou ou uma tentativa de reconciliação. Vem muita coisa boa por ai”, declara.