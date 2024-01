Vitinho Imperador grava segundo projeto audiovisual da carreira; fenômeno do forró receberá Melody

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/01/2024 - 21:17 Para compartilhar:

Vitinho Imperador, um dos fenômenos do forró/piseiro nos últimos anos, vai gravar o segundo projeto audiovisual da carreira nesta quarta-feira, 24, em Goiânia. Batizado de “Ao Vivo com o Imperador”, o audiovisual entrega as ambições de Vitinho para 2024.

O registro vai contar com diversas participações especiais. O primeiro nome confirmado é o da cantora Melody, fenômeno do pop brasileiro. Ela vai gravar a faixa “Tutti Frutti” com Vitinho Imperador.

A direção de vídeo do projeto é assinada por Flaney Gonzallez, responsável também pelo projeto “Acredite”, de João Gomes. Já a produção musical é de Matheus Kennedy, que assina também os projetos do cantor Tierry.

O “Ao Vivo com o Imperador” marca a nova etapa da carreira do cantor alagoano, que busca agora ocupar cada vez mais o cenário nacional e até mesmo internacional. Vitinho hoje faz parte da WorkShow, escritório artístico que gerencia carreiras como Maiara & Maraísa e Hugo & Guilherme, e tem este projeto como sua ponte para um novo momento da carreira.

Serão 12 faixas no projeto e metade delas também tem a assinatura do cantor como compositor. Até a quarta-feira (24), Vitinho vai divulgar novos convidados para o registro audiovisual.

Natural de Maceió/AL, Victor Rafael da Silva Santos, ficou conhecido como Vitinho Imperador e ganhou projeção em 2023, quando lançou seu primeiro DVD, “Elevando O Nível”. Filmado em Goiânia, o projeto contou com as participações de Max e Luan, MC Danny, Rodrigo do CN, Henry Freitas e Lucca Medeiros.

