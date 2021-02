Vitinho comemora gol pelo Athletico e projeta reta final de Campeonato Brasileiro Atleta foi bem diante do Corinthians e anotou o gol de empate na NeoQuímica Arena

Na última quarta-feira, o Athletico empatou em 3 a 3 com o Corinthians, na Neo Química Arena, e chegou ao seu quarto jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

A boa fase do Furacão também se dá pela ótima mescla de experiência e juventude que o elenco apresenta nesta reta final de temporada. E diante do Timão, o atacante Vitinho foi o escolhido de Autuori para entrar na segunda etapa e contribuir com mais um ponto importante para o furacão no Campeonato Brasileiro

‘Fiquei muito feliz pelo gol. Tenho trabalhado bastante para poder ajudar a equipe e espero evoluir ainda mais para contribuir com o grupo na reta final da competição’, disse o camisa 28.

Com apenas 21 anos, Vitinho tem ganhado oportunidades da comissão técnica e chegou ao seu terceiro gol nesta edição do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o trabalho do dia a dia vai tem feito a diferença nos bons resultados que a equipe vem conquistando.

‘Sem dúvidas a nossa equipe teve uma boa evolução. O professor cobra bastante foco do nosso time e não poderia ser diferente. Daqui pra frente precisamos manter esse ritmo para terminar o Campeonato com a melhor colocação possível, que vamos colher os frutos na próxima temporada’.

Depois de 35 rodadas disputadas, o Athletico ocupa a 10ª colocação do Campeonato com 47 pontos. No próximo domingo, a equipe volta a jogar em seus domínios diante do Atlético-GO.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também