Vitinho brilha e Internacional vence o Caxias pela ida da semifinal do Gauchão

Com brilho de Vitinho, o Internacional saiu na frente do Caxias nas semifinais do Campeonato Gaúcho ao vencer por 2 a 0, na tarde deste sábado. O atacante colorado marcou os dois gols no segundo tempo, em partida realizada no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

O jogo de volta será realizado no próximo sábado, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Com a vantagem, o Inter pode perder por um gol de diferença para avançar à final. Já o Caxias precisa vencer a partir de três gols para avançar no tempo normal. Se vencer por apenas dois, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar, encara na final Grêmio ou Juventude.

O Inter começou com um ritmo mais forte, mas não criou muito. Mesmo assim, quase abriu o placar com gol contra de Alisson, que tentou cortar o cruzamento. Depois, Carbonero completou o escanteio de cabeça, mas o lateral Kelvyn tirou quase em cima da linha. A partir daí, porém, o Caxias acertou a marcação e o jogo ficou mais disputado, sem outras chances antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou muito, com alguns cruzamentos, mas sem finalizações. Nicholas, do Caxias, arriscou de fora da área, mas o chute foi bloqueado. Johan Carbonero respondeu na mesma medida para o Internacional, mas para fora.

Até que aos 21 minutos, a estrela de Vitinho começou a brilhar. Aguirre foi acionado na direita, chegou à linha de fundo e tocou para Vitinho na área. Ele cortou bonito o adversário e chutou no lado oposto para fazer 1 a 0.

Apenas seis minutos depois, aos 27, Vitinho marcou mais um após uma linda tabela. Aguirre recebeu na direita, tocou para Bruno Henrique no meio, que tocou de primeira para Vitinho, que passava em velocidade. Ele invadiu a área e chutou firme para marcar.

Os dois times fizeram bastante mudanças na reta final e o Caxias buscou até o último minuto diminuir o placar, mas a bola não entrou. A chance mais clara aconteceu aos 40. Nicolas disputou a bola na direita da grande área e tocou para Richard. Cercado perto da pequena área, ele chutou do jeito que deu, mas para fora, confirmando o placar de 2 a 0.

FICHA TÉCNICA:

CAXIAS 0 X 2 INTERNACIONAL

CAIXAS – Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vinícius Guedes, Guilherme Mantuan (Paulinho Souza) e Tomas Bastos; Nicholas, Richard e Calyson (Iago). Técnico: Luizinho Vieira.

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo); Vitinho (Ramon), Carbonero (Lucca), Wanderson (Gustavo Prado) e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

GOLS – Vitinho, aos 21 e 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Cunha (Caxias); Bernabéi (Internacional).

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima.

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 7.934 pagantes (9.073 no total).

LOCAL – Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).