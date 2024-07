Vítimas do detento filmado fazendo sexo com brasileira em penitenciária estão furiosas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 1:18 Para compartilhar:

Vítimas de um prisioneiro que foi filmado supostamente fazendo sexo com a brasileira Linda de Sousa Abreu, 31, criticaram as notícias de que o criminoso não receberá mais punições, alegando que “não é isso que pensávamos que significaria passar por momentos difíceis na prisão”.

O prisioneiro Linton Weirich, 36, foi visto em um vídeo em um telefone contrabandeado fazendo sexo com a brasileira, que trabalha como agente penitenciária em Wandsworth, na Inglaterra.

Uma das vítima do criminoso disse: ‘Eu estava ciente do vídeo. Eu só não sabia que era o nosso ladrão. A coisa toda parece surreal. Não é isso que pensávamos que significava passar um tempo duro na prisão. “Parece que a agente penitenciária também é a único que está sendo punida.”

Outra vítima que disse ao The Sun que sua bicicleta foi roubada por Weirich em dezembro: ‘Eu posso ver por que a polícia conseguiu pegá-lo. Mas dificilmente é justiça se ele está se divertindo na prisão.’

O MailOnline revelou que a parceira de Weirich está grávida de sete meses e foi internada no hospital após sofrer de estresse, com medo de entrar em trabalho de parto prematuro.

O criminoso, que atualmente cumpre pena de quatro anos e nove meses, foi preso em abril por roubar bens no valor de 65 mil libras (equivalente a R$ 460 mil, na cotação atual) de um apartamento de luxo de Kensington, no Reino Unido, foi colocado em isolamento, mas é improvável que enfrente qualquer outra punição e não está sob investigação policial.

Seis anos atrás, Weirich se declarou culpado de direção perigosa. Ele também admitiu ter agredido um policial com a intenção de resistir à prisão ao ser parado por dirigir sem carteira de motorista e sem seguro.

Enquanto isso, a brasileira, que é casada, compareceu ao Tribunal acusada de má conduta em cargo público. Linda foi presa no Aeroporto no sábado (29), antes que pudesse pegar um voo para visitar parentes em Madrid, segundo informações ouvidas pelo tribunal. Ela tentava viajar com um passaporte português, que foi apreendido pela Polícia Metropolitana.

Foi concedida fiança condicional e ela comparecerá para uma audiência no dia 29 de julho.