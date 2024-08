Vítimas do acidente aéreo da Voepass são identificadas e transferidas para enterro

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 13/08/2024 - 18:22 Para compartilhar:

Por Lais Morais

SÃO PAULO (Reuters) – Peritos do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificaram até terça-feira os corpos de 35 das 62 pessoas que morreram em um acidente de avião em uma área residencial de Vinhedo (SP) na semana passada, matando todos a bordo, segundo as autoridades.

Um avião de transporte KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) carregou os restos mortais de três passageiros de volta a Cascavel (PR), de onde a aeronave acidentada decolou a caminho de Guarulhos (SP).

Os corpos serão transportados à medida em que eles forem liberados do IML. Até o momento, foram liberados 17 corpos para os familiares, junto com os atestados de óbito.

As causas que levaram o avião turboélice ATR-72 operado pela companhia aérea regional Voepass a cair girando em direção ao solo ainda não foram estabelecidas.

Os investigadores recuperaram o gravador de voz da cabine de comando e o gravador de dados de voo e estão trabalhando neles no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em Brasília, para determinar a causa do acidente.

Um relatório preliminar é esperado dentro de 30 dias após o início dos trabalhos nos motores do avião, que foram levados para as instalações do Cenipa em São Paulo.

Vídeos da queda do avião foram analisados por especialistas em aviação e levaram alguns a especular que havia gelo acumulado na aeronave. Na sexta-feira, a Voepass disse que havia previsão de gelo nas altitudes em que o avião estava voando, mas que deveria estar dentro de um nível aceitável.

O avião caiu e explodiu no jardim de um condomínio residencial na cidade de Vinhedo, cerca de 80 quilômetros a noroeste de São Paulo. Ninguém no solo ficou ferido.

(Reportagem adicional de Anthony Boadle, em Brasília)