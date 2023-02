Vítimas de naufrágio na costa da Itália sobem para 62

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/02/2023 - 8:03 Compartilhe

CUTRO, 27 FEV (ANSA) – O número de mortos em um naufrágio na costa da cidade italiana de Cutro, na região da Calábria, subiu para 62 nesta segunda-feira (27).

As equipes de resgate encontraram pelo menos três corpos durante os trabalhos. Um deles foi recuperado por um barco patrulha da Guarda Costeira a cerca de 400 metros da costa.

Dezenas de sobreviventes do naufrágio estimaram que a embarcação tinha entre 180 e 250 pessoas a bordo. As autoridades locais afirmam que até 100 indivíduos podem ter falecido.

Entre as vítimas estão várias mulheres e crianças, incluindo um casal de gêmeos e um bebê. Os migrantes que estavam na embarcação eram do Iraque, Irã, Afeganistão e Síria.





O barco não resistiu à força do mar, que estava agitado no momento do naufrágio, e ele se partiu no meio a poucos metros da costa.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) relata que ao menos 26 mil pessoas morreram em naufrágios na última década. Se levarmos em consideração apenas o ano de 2023, mais de 220 migrantes já faleceram.

“O enésimo terrível naufrágio no Mediterrâneo causou a morte de dezenas de pessoas que estavam procurando um futuro melhor para si e para os próprios filhos. Enquanto tiver grupos criminosos controlando a rota migratória, as pessoas continuarão morrendo. Precisamos de percursos seguros, ordenados e legais para migrantes e refugiados”, declarou António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas (ONU) (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias