Vítimas de facadas na Lagoa serão enterradas na tarde de hoje

Os corpos do professor Marcelo Henrique Correia Reais e do engenheiro eletricista João Napoli serão enterrados na tarde de hoje (30), às 15h, no Cemitério do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro.

Os dois homens foram vítimas de facadas desferidas por Plácido Correia Moura no início da tarde do último domingo (28), nos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro.

O morador de rua atacou primeiro o carro em que estavam João e sua noiva, Caroline Moutinho, quando eles pararam em um sinal de trânsito. Caroline também foi ferida pelos golpes de faca e foi socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

O professor Marcelo Reis circulava pelo local e parou para tentar ajudar o casal, mas acabou também sendo vítima do esfaqueador, que foi baleado e preso por policiais militares. Na tentativa de prisão, no entanto, os tiros disparados pelos policiais feriram outras três pessoas.