Vítimas de ataque em Estrasburgo são homenageadas

ESTRASBURGO, 16 DEZ (ANSA) – Centenas de pessoas se reuniram hoje (16) no centro de Estrasburgo, norte da França, para homenagear as vítimas do ataque contra a um mercado de Natal, que deixou quatro mortos, entre eles um jornalista italiano. Familiares acompanhados de uma multidão visitaram a grande árvore de Natal iluminada da Place Kleber, uma das principais praças da cidade, onde um pequeno palco foi instalado. A cerimônia foi organizada por várias associações que defendem os direitos humanos, com o apoio do município e da prefeitura. A solenidade foi aberta com as notas de um violoncelo, tocado por um músico alsaciano, informou o jornal Le Monde. Os pais e dois irmãos de Chérif Chekatt, o responsável pelo atentado, foram libertados no sábado(15) pela polícia “por falta de provas”, informou a promotoria de Paris. (ANSA)