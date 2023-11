Vítima de violência doméstica, Ana Hickmann detalha o caso pela 1ª vez: ‘Fui machucada por muito tempo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/11/2023 - 11:14 Para compartilhar:

Ana Hickmann foi vítima de violência doméstica praticada por Alexandre Correa, seu marido, no dia 11 de outubro. A situação ocorreu na frente do filho deles, Alezinho, de 9 anos. A apresentadora realizou um boletim de ocorrência e desde então o empresário segue fora de casa; ela também teria pedido o divórcio em caráter litigioso e segundo a Lei Maria da Penha.

Após o caso, Ana seguiu trabalhando e, durante o “Hoje em Dia” (Record TV), agradeceu a preocupação e carinho do público, e fez breves desabafos nas redes sociais. No entanto, neste domingo, 26, ao “Domingo Espetacular” (Record TV), a apresentadora expõe pela primeira vez os detalhes da agressão praticada de Alexandre, com quem está casada há 25 anos.

Uma prévia da entrevista, divulgada nas redes sociais, mostra Ana chorando ao dizer: “Sou eu que estou aqui machucada, e fui machucada durante muito tempo”.

A apresentadora também detalha o ocorrido e desmente Alexandre, afirmando que ele tentou lhe dar uma cabeçada. “Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Fiquei com medo dele! […] Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada”, contou.

🚨 Ana Hickmann falará abertamente pela primeira vez sobre o caso de agr3ssão que sofreu do ex marido. pic.twitter.com/6ZgfGG4go6 — TOPfofocas (@ChoqueiTop) November 26, 2023

