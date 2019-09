Vítima de racismo na Itália, Lukaku cobra dirigentes

MILÃO, 02 SET (ANSA) – Após ter sido alvo de insultos racistas na partida deste domingo (1) diante do Cagliari, pelo Campeonato Italiano, o atacante Romelu Lukaku, da Inter de Milão, cobrou ações de dirigentes e pediu que os jogadores se unam contra a discriminação.

Antes de cobrar o pênalti que definiu a vitória da Inter sobre o Cagliari, na Sardegna Arena, o jogador belga escutou gritos de “macaco” e viu alguns torcedores do time rossoblu imitarem o animal , porém, mesmo assim, acertou a penalidade e foi o grande destaque do clube lombardo.

O artilheiro da Internazionale se manifestou publicamente sobre o caso nesta segunda-feira (2) e pediu mais ação dos dirigentes.

Além disso, Lukaku reforçou a ideia para outros jogadores “unirem-se e tomar posição” sobre o caso.

“Futebol é um jogo para ser aproveitado por todos, e não devemos aceitar qualquer forma de discriminação que coloque nosso jogo em vergonha. Eu espero que as federações de futebol ao redor do mundo reajam forte em todos os casos. As redes sociais também precisam trabalhar melhor com os clubes de futebol. Falamos isso há anos, mas ainda não agiram”, escreveu Lukaku.

“Senhoras e senhores: é 2019 e, ao invés, de ir para frente, estamos indo para trás, e penso que os jogadores precisam se unir e fazer um protesto em cima deste problema, para manter este jogo limpo e divertido para todos”, completou o atacante.

O Cagliari, por sua vez, prestou solidariedade ao jogador da Inter e declarou que irá “identificar, isolar e excluir da própria casa os ignorantes”. Já o técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, afirmou que “infelizmente sempre há alguém errado”. Além disso, revelou que a “esperança” é que esses casos de racismo terminem.

Lukaku foi o quarto jogador que foi alvo de insultos racistas por parte da torcida do Cagliari. Anteriormente, os atletas Sulley Muntari (2017), Blaise Matuidi (2018) e Moise Kean (2019) também foram insultados por alguns torcedores do time italiano.

Graças ao gol de Lukaku, a Inter bateu o Cagliari por 2 a 1 e assumiu a ponta do Campeonato Italiano. Com seis pontos, o time nerazzurro irá encarar na próxima rodada a Udinese, no dia 15, no San Siro.(ANSA)