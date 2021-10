Vítima de R. Kelly diz que condenação do cantor lhe ‘tirou um peso’

Faith Rodgers, uma das vítimas de R. Kelly, disse nesta sexta-feira, durante entrevista coletiva em Los Angeles, que a condenação do cantor lhe trouxe alívio, e que espera “encerrar este capítulo” de sua vida.

Faith, 24, declarou que agora é capaz de continuar com sua vida, com seu agressor enfrentando a possibilidade de morrer na prisão por décadas de abuso sexual de mulheres e crianças. “Não preciso mais me explicar”, desabafou. “Isso tira um peso de cima do meu peito.”

Kelly, 54, foi considerado culpado em setembro de nove acusações criminais, incluindo extorsão, após seis semanas de depoimentos perturbadores. “Não tenho nada a dizer a ele. Não há nada que eu queira ver (dele)”, disse Faith sobre suas expectativas para a sentença de 4 de maio.

Faith disse que o julgamento de seis semanas de Kelly em Nova York foi difícil. “Houve muita arrogância o tempo todo no tribunal. Eu sabia que ele estava tentando me abalar um pouco. Eu diria que esse comportamento foi muito infantil e impróprio.”

Talvez, sugeriu ela, a sentença pudesse ser o momento certo para Kelly mostrar o arrependimento que suas vítimas merecem. “O que eu gostaria de ver nesse momento é um pouco de remorso e responsabilização”, concluiu.

