Vítima de golpe no WhatsApp, CEO de banco é condenado a 24 anos de prisão; entenda

O empresário Shan Hanes, de 53 anos, foi condenado a 24 anos de prisão em agosto deste ano após usar o seu cargo de CEO do banco Heartland Tri-State, de Elkhart, no Kansas (EUA), para pegar 47 milhões de dólares (cerca de R$ 271,8 milhões) da instituição financeira e colocar em uma carteira de criptomoedas que pertencia a golpistas.

De acordo com o processo, as transferências feitas por Hanes levaram à falência da instituição em oito semanas, fazendo com que o Heartland Tri-State fosse um dos cinco bancos que fecharam as portas nos EUA em 2023. O homem ainda pegou quantias da igreja e de um clube de investimentos, além das economias que fazia para a faculdade de uma de suas filhas. As informações são da “NBC News”.

Hanes teria recebido de golpistas no WhatsApp uma oferta de criptomoedas e, inicialmente, usou seus próprios fundos para fazer as compras, mas logo pegou dinheiro da igreja de Elkhart e do Clube de Investimentos Santa Fe. Em maio de 2023, o empresário passou a transferir quantias do banco em que trabalhava como CEO para as contas dos criminosos.

Em dois dias, o condenado repassou três milhões de dólares aos golpistas e, apesar dos funcionários questionarem as transferências, os empregados acabaram violando as políticas do banco em relação a limites diários para satisfazer os pedidos de Hanes.

Os criminosos alegavam que o empresário precisaria enviar mais fundos para que suas recompensas fossem desbloqueadas, mesmo após terem recebido milhões de dólares.

Hanes foi denunciado após pedir 12 milhões de dólares emprestados a seu vizinho, Brian Mitchell. O homem suspeitou do que o empresário estava lhe dizendo e alertou que o CEO do banco havia caído em um golpe. Após descobrir que o sujeito havia transferido dinheiro da instituição financeira, Mitchell acionou as autoridades.

Duas semanas depois da denúncia, o Heartland Tri-State foi fechado pelas autoridades. Como resultado das ações de Hanes, alguns clientes do banco perderam 80% das suas aposentadorias.