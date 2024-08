Vítima de avião da Voepass enviou mensagem antes do acidente: ‘Medo desse voo’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2024 - 15:28 Para compartilhar:

Rosana Santos Xavier, 23, uma das passageiras do avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP), na sexta-feira, 9, enviou uma mensagem aos seus familiares antes do acidente, que vitimou 62 pessoas. Ela disse que estava com medo do voo.

“Meu, duas horas de voo. Vamos chegar com chuva. Que medo desse voo. Juro, avião velho. Tem uma poltrona quebrada, caos”, afirmou em texto encaminhado ao grupo a família.

A mãe de Rosana, Rosemeire dos Santos Xavier, pressentia algo ruim e, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, afirmou que tentou manter a calma da filha e a pediu para ler um salmo da Bíblia.

Rosemeire ficou informada do acidente pela TV.

“Eu entrei em desespero. Comecei a correr dentro de casa, gritando”, contou à reportagem.

A filha viajou ao Paraná a trabalho. A cada dois meses ela fazia o trajeto para Toledo, local onde ficava a empresa pela qual prestava serviço.