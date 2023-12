Vítima de acidente de trabalho tem mãos reimplantadas na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/12/2023 - 18:01 Para compartilhar:

VERONA, 28 DEZ (ANSA) – Uma equipe do centro de cirurgia de mãos do hospital de Verona, na Itália, realizou com sucesso o reimplante simultâneo de ambas as mãos amputadas de um paciente.

A amputação bilateral é considerada uma emergência dependente do tempo, que requer um alto nível de organização devido à excepcionalidade da ação simultânea no lado direito e esquerdo.

Até agora, apenas quatro casos foram descritos na literatura em todo o mundo.

O caso de Verona, realizado pela equipe liderada pelo doutor Massimo Corain, é o quinto no mundo e o primeiro no Vêneto.

A operação ocorreu algumas semanas atrás e foi divulgada nesta quinta-feira (28), com a alta do paciente.

O serviço de emergência resgatou um homem em Vicenza que, devido a um acidente com uma máquina de trabalho em madeira, sofreu amputação bilateral nos pulsos.

A rede de saúde ativou o centro de trauma, e enquanto o ferido chegava a Borgo Trento, a sala de cirurgia de emergência foi imediatamente preparada e as duas equipes cirúrgicas foram organizadas.

Procedimentos especiais também foram adotados para o transporte das duas partes amputadas, que, assim como para órgãos a serem transplantados, foram preservadas em recipientes especiais com gelo.

Quatro microcirurgiões estavam presentes na sala de cirurgia, operando simultaneamente nos dois membros por sete horas e meia.

O paciente ficou internado por quatro semanas na estrutura veronense, para os cuidados necessários ao sucesso da intervenção, também devido ao risco de complicações vasculares ou infecciosas.

O paciente agora está sob os cuidados de um departamento de reabilitação funcional para um processo especial de recuperação da funcionalidade das mãos. (ANSA).

