Vítima da Covid-19, narrador da Transamérica morre aos 48 anos

Jacir de Oliveira morreu nesta terça-feira (6) em Curitiba, no Paraná, vítima da Covid-19. Ele atuava como narrador esportivo da Rádio Transamérica na capital paranaense.

O narrador estava internado desde o último mês de junho em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer complicações causadas pela Covid-19.

Oliveira era conhecido pelo seu bordão “Tá lá, tá lá” ao narrar os gols e costumava cobrir os clubes do Paraná. Jacir ainda teve passagens pela CBN e Banda B.

A Rádio Transamérica lamentou a morte do profissional e publicou uma mensagem em homenagem ao narrador em suas redes sociais. Clubes do Paraná também se solidarizaram a morte de Jacir.

“Neste dia 06.07 a Transamérica lamenta, com profunda tristeza a perda do nosso amigo, narrador e uma lenda das nossas transmissões esportivas: Jacir de Oliveira. Não temos palavras para expressar tamanha dor e a falta que sentimos do nosso amigo”, publicou a rádio.

“Deixamos as nossas profundas condolências à família, amigos e admiradores do trabalho do ‘Jaça’ como era carinhosamente chamado por nós. Seu legado jamais será esquecido. Obrigada Jaça, por tudo! Descanse em paz”, completa.

