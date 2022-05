Vitão revela que entraria no ‘BBB’ e adoraria fazer uma novela na Globo

Aos 22 anos de idade, Vitão está com a carreira em ascensão. Nas últimas semanas, o cantor foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais por algumas de suas declarações polêmicas, como ter ‘trocado a maconha por livros’ e estar ‘redescobrindo sua sexualidade’.





A IstoÉ Gente bateu um papo com Vitão, que falou abertamente sobre esses assuntos, vida pessoal, profissional e fez algumas revelações. Confira abaixo a entrevista na íntegra!

ISTOÉ GENTE: Fale um pouco sobre a nova música de trabalho “Declaração”

Vitão: Declaração é uma música que vem muito do fundo do meu coração, pois traz muito da minha essência do começo, é uma música bem embasada no violão e voz, e traz muito do que eu realmente sou. Eu sempre fui o cara que chega com o violão embaixo do braço em todo lugar. Ela fala muito de momentos passados e eu quero me declarar para esses momentos e para o Victor daqueles momentos e, também, me declarar para mim mesmo e dizer que é tão bom ter a mim mesmo a todo momento. E é uma declaração para os meus fãs, também. É como se fosse uma carta de amor para todo mundo que me acompanha desde sempre.

ISTOÉ GENTE: Pensa em algum projeto paralelo ao da música, como apresentar um programa ou participar de um reality show ? Você entraria no “Big Brother Brasil” ?

Vitão: Eu penso em vários, com certeza. Eu gostaria de estar na próxima novela da Globo. Estou participando de outras coisas, estou participando do Dança dos Famosos. Gostaria de fazer outras coisas atuando, filmes, séries. Já fiz, inclusive. Eu participei de uma série da Disney que vai sair esse ano. Enfim, quero ter outros braços dentro da música também. Quero compor e produzir para outros artistas. Eu sinto que meu lugar artístico é infinito, cada vez mais.

ISTOÉ GENTE: Após você falar sobre a sua sexualidade, o assunto acabou viralizando nas redes sociais, como viu isso ?

Vitão: Quando eu falei sobre isso eu estava querendo trazer mesmo o ponto da nossa liberdade como ser humano. De termos a liberdade de não ter que se rotular de alguma forma, de ter que se encaixar dentro de uma caixinha.

Eu gostaria muito de ter essa experiência para mim, porque eu me sinto transitando pela vida, experimentando a vida. E se as pessoas quiserem viver dentro de uma caixa, por se sentirem confortáveis com isso, tudo bem. Mas era isso que eu estava questionando. Por que a gente não pode ser livre e, simplesmente, se amar?

ISTOÉ GENTE: Você sempre faz parcerias com cantores de outros gêneros musicais, sonha em cantar com algum artista ?

Vitão: Com certeza! Sonho em gravar com Djavan, com Slash, com o Bruno Mars, com Gilberto Gil, Alcione. Sonho em gravar com muitos artistas!

ISTOÉ GENTE: Como está o coração ? Solteiro ou namorando ?

Vitão: Meu coração está solteiro, solteiríssimo.

ISTOÉ GENTE: Além da nova música de trabalho, o que podemos esperar profissionalmente do Vitão?

Vitão: Muitas coisas! Tenho trabalhado em muitos projetos novos ultimamente. Tenho produzido muita coisa sozinho, produzido com outros produtores e isso tem me dado, cada vez mais, muita liberdade musical. Tô com muitas coisas novas para lançar.