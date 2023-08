Vitão lança videoclipe de ‘O Sol Se Foi’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 14:44 Compartilhe

Vitão está com novidade no repertório. Na manhã desta quarta-feira, 9, o artista lançou o videoclipe da música “O Sol Se Foi”, pertencente ao ato I de seu álbum “Toda Manhã”. O audiovisual da faixa pode ser conferido no canal do YouTube do cantor.

“O Sol Se Foi” traz Vitão em seu mais puro estado de ser, livre e caminhando pela praia ao pôr do sol, cantando e dançando sob uma sonoridade do envolvente R&B misturado com a MPB.

O cantor comenta sobre o material audiovisual. “Clipes servem para transmitir aquilo que a música diz, traduzir o som em imagem. Esse clipe é isso pra mim, tive a alegria de pegar um lindo dia no Rio de Janeiro onde gravei em todas as fases do sol, da manhã, da tarde e do fim do dia. ‘O Sol se Foi’ transmite todas as cores que o sol deixa para trás quando vai embora”, afirma.

“Toda Manhã” é o mais recente trabalho de Vitão, que é dividido em três atos, sendo os dois primeiros já lançados. O terceiro e último ato está previsto para este segundo semestre. Cada música da coletânea reflete um ciclo da vida do cantor, falando sobre seus sentimentos, vivências e a liberdade de sua arte.

Vale lembrar que o cantor iniciou um novo momento na vida e na carreira, muito mais animado e conectado consigo mesmo, neste álbum de estúdio.

Vitão conta com mais de 7 milhões de seguidores na somatória de suas redes sociais, mais de 920 milhões de streams nas plataformas de áudio e no YouTube.

