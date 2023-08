Vitão e MC Pedrinho lançam videoclipe de ‘Conexão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 9:34 Compartilhe

Vitão lançou nesta quarta-feira, 2, o videoclipe de “Conexão”, faixa pertencente ao ato II de seu álbum “Toda Manhã”. A canção é uma parceria com MC Pedrinho, unindo o funk e o rap em uma sonoridade única, falando sobre uma conexão que leva para outras dimensões.

A dupla aparece num ambiente branco cantando, dançando e se divertindo com a música, de forma descontraída, além de trazer cenas dentro de um carro curtindo a vibe e a energia que as batidas provocam.

O ato II de “Toda Manhã” reflete sobre os sentimentos e uma parte reflexiva do coração de Vitão, transitando sobre músicas que abordam lados mais sensíveis e mais ousados do cantor. “Conexão” é uma música que explora o lado mais sentimental e afetivo do artista.

“Para mim foi muito importante essa música junto do Pedrinho, é uma canção que fala sobre conexões reais que a gente encontra na vida com as pessoas, independente de qual a relação. Conexões fortes e onde você realmente se sente em outra dimensão, onde a gente não entende nada de fato de forma racional, a gente entende com o coração. Está muito especial o clipe, quisemos trazer o simples e a alegria de estarmos juntos, estar junto de alguém que você consegue se conectar verdadeiramente e dar risada”, diz Vitão.

Vale lembrar que o cantor iniciou um novo momento na vida e na carreira, mais animado e conectado consigo mesmo com seu segundo álbum de estúdio. As faixas chegaram nas plataformas no início deste ano e vem sendo lançadas em atos, sendo dois já conhecidos do público e o terceiro previsto para este segundo semestre.

