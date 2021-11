Vitão é visto beijando ex de suposto affair de Luísa Sonza, afirma fonte

Vitão, ex de Luísa Sonza, já fez a fila andar. O cantor foi visto aos beijos com a atriz Giullia Buscacio em São Paulo no último fim de semana, revelou uma fonte ao EXTRA. Acontece que a jovem é ex-namorada de Pedro Calais, apontado como possível affair de Luísa.

Pedro é vocalista da banda Lagum, e foi visto junto de Luísa em vários eventos no Rio de Janeiro, inclusive em um passeio romântico de barco pela Baía de Guanabara.

