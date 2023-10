Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2023 - 16:44 Para compartilhar:

O cantor Vitão fez um vídeo no seu Instagram na tarde desta sexta-feira, 27, para esclarecer que não é pai Nina, filha da modelo Suelen Gervásio. De acordo com o artista, ele realizou um exame de DNA na semana passada e recebeu o resultado negativo.

“Peço de uma vez por todas compaixão e cuidado com as famílias envolvidas. Espero que eu possa ter esclarecido tudo e colocado um ponto final no meu envolvimento nessa história. Obrigado”, dizia a legenda do vídeo.

“Não tenho a paternidade dessa criança, então peço desde já que parem de envolver essa criança com meu nome, porque isso tá erando uma exposição absurda pra ela desde antes do nascimento. Busquem informações sólidas antes de publicar coisas. Peço compaixão e amor por essa família que está se formando, por essa criança, por essa mãe, não destilem ódio a essa mãe”, disse o cantor, que ainda agradeceu o carinho dos fãs.

