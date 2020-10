Vitão diz que fica triste com ataques que recebe por namorar Luísa Sonza: “Atinge a gente”

Após assumiram que estão namorando Vitão e Luísa Sonza vem recebendo uma enxurrada de críticas e comentários ofensivos por parte dos internautas que não aprovaram o namoro.

Em uma conversa com Zeca Camargo, o cantor falou sobre a repercussão do relacionamento: “Atinge a gente. Lemos as coisas na internet e às vezes bate uma tristeza, um questionamento, umas dúvidas sobre nós mesmos. Isso que aconteceu de muito ódio da Internet sobre nosso relacionamento e como as coisas aconteceram só me mostrou uma parada que já sabia que existia há muito tempo mas dessa vez vi nitidamente, que é o ódio que muitos brasileiros têm no coração – e a Internet é um campo muito fértil para você fazer isso”, desabafou ele.

Vale ressaltar que um dos motivos negativos sobre o relacionamento do casal trata-se da recente separação de Sonza com o humorista Whindersson Nunes. Eles anunciaram o término do casamento em abril deste ano e em setembro, a loira anunciou em seu Instagram que está namorando Vitão.

