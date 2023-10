Vitão desabafa sobre ataques dentro e fora da internet: ‘Desmotivado, inseguro e doente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2023 - 11:26 Para compartilhar:

O cantor Vitão desabafou na madrugada desta segunda-feira, 23, sobre os comentários ofensivos que recebe nas redes sociais e na sua vida particular. De acordo com o artista, ele está cansado e doente. O vídeo não está mais disponível no seu perfil.

“Eu odeio vocês, profundamente. E, sim, eu estou ficando doente. A cada dia mais, mais desmotivado, inseguro e doente, graças a vocês. Graças ao ódio de vocês”, disse ele no story do Instagram.

“[Estou] Cada dia mais cultivando o ódio dentro de mim também, por cada um de vocês. Vão se f**** cada um de vocês, todo mundo”, ainda acrescentou.

“Se me encontrar, vamos tretar. Vamos sair no soco. Para de passar com a p***** do carro e gritar da janela, para depois sair andando. Bagulho de covarde do c******”, finalizou.

