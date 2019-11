Visual agressivo é mantido

O visual do Mustang SUV mantém, em partes, a proposta agressiva do irmão cupê. Na dianteira, por exemplo, embora não seja uma necessidade, os engenheiros mantiveram o tradicional capô extenso do ‘pony car’. Outros detalhes como os faróis afilados com assinatura tripla de LED também marcam grande presença.

Destaque também para as portas sem maçanetas. O acesso ao interior do veículo pode ser feito por um botão sensível ao toque na coluna central, pelo celular ou pelo sensor de proximidade da chave inteligente. O destravamento via smartphone funciona por meio do Bluetooth.

No interior, o multimídia com tela vertical de 15,5 polegadas é o centro das atenções. O sistema traz a nova versão do sistema SYNC e também acomoda os controles de climatização do carro. O equipamento lembra a central utilizada nos modelos da Tesla.

O porta-malas do Mach-E não decepciona. De acordo com a marca, que não revelou todas as dimensões do SUV, ele tem capacidade para até 821 litros. Com os bancos traseiros rebaixados, essa medida sobe até impressionantes 1687 litros. A capacidade do porta-malas do modelo foi a única medida divulgada pela Ford até o momento.