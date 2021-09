Vista compra Blue Prism por US$1,5 bi, aposta em software de robótica

Por Yadarisa Shabong

(Reuters) – A empresa norte-americana de private equity Vista Equity vai comprar a empresa britânica de software Blue Prism pelo equivalente a 1,5 bilhão de dólares, numa tentativa de aumentar seu portfólio de tecnologia de automação.

A Blue Prism, cujos clientes incluem a montadora Daimler, a firma de comércio eletrônico eBay e a britânica NHS, disse que planeja recomendar que os acionistas votem a favor da oferta anunciada nesta terça-feira , chamando os termos de “justos e razoáveis”.

As ações da empresa listada em Londres, que estava em negociações com a Vista e também com a TPG Capital sobre uma possível oferta, caíam 3% após a notícia do acordo, indicando que os investidores esperam um preço mais alto.

Analistas da Jefferies disseram que, como a Blue Prism também rebaixou sua perspectiva de receita para 2021.

A Vista disse ver a aquisição como “um momento emocionante e transformacional para o crescimento da automação inteligente e automação robótica de processos (RPA) de nível empresarial”.

O software RPA emula ações humanas, particularmente tarefas repetitivas e é usado em muitos setores. As tecnologias de automação inteligente da Blue Prism permitem que os softwares de robôs se integrem a tecnologias avançadas, como inteligência artificial e aprendizado de máquina.

