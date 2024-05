Visite a pirâmide de Gizé (e outras maravilhas) sem sair de casa

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 10/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, é uma das sete maravilhas do mundo e a única que ainda está de pé, após mais de 4.500 anos de sua construção para o faraó Khufu durante o período conhecido como Reino Antigo. Ela foi construída com dois milhões de blocos de calcário e é a maior estrutura do tipo do país. Você pode ser um dos 14 milhões de turistas que a visitam todos os anos ou pode realizar um tour virtual do sofá de sua casa pelo planalto onde ela está localizada, a 18 km do Cairo, graças à Universidade de Harvard.

Os cientistas vêm trabalhando na digitalização da pirâmide desde 2011. As três câmaras internas da pirâmide foram virtualmente recriadas, com a Câmara do Rei no topo, a da Rainha no meio e a Subterrânea abaixo. Também são oferecidos fatos e informações sobre a arquitetura, desde como sua planta baixa frustrou ladrões de túmulos até como era a paisagem na época da construção. Dá para explorar vídeos de reconstrução e consultar vários recursos diferentes sobre como era e como está agora, além de outros elementos arqueológicos próximos.

O Projeto Gizé é uma iniciativa internacional sem fins lucrativos sediado em Harvard e também reúne dados sobre a atividade arqueológica nos cemitérios e assentamentos vizinhos. O projeto integra diversos tipos de informações e, em seguida, usa a arqueologia digital para recriar o ambiente da pirâmide durante seu apogeu. Muitos recursos estão on-line há algum tempo, mas a universidade adiciona constantemente novos elementos.

A pirâmide fica em uma base quadrada com um lado de 230 m. Ela tinha cerca de 150 metros de altura e agora está um pouco menor devido à erosão. O projeto virtual conta com a colaboração do Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito.

Além do Projeto Gizé, alguns dos principais museus do mundo também oferecem passeios virtuais. É possível circular:

• pelo Louvre, em Paris;

• pelo Museu do Vaticano, em Roma;

• pelos museus da Casa de Anne Frank e Van Gogh, ambos na capital holandesa, Amsterdam;

• e pelo Museu Nacional de História Natural, em Washington, nos EUA.

No Brasil, a passeio virtual pode ser feito nos museus do MASP (Museu de Arte de São Paulo) e no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

