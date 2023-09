Visitas ao Coliseu aumentam 16% durante verão na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/09/2023 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 28 SET (ANSA) – O Ministério da Cultura da Itália anunciou nesta quinta-feira (28) que o número de visitas ao Coliseu, Fórum Romano e Palatino entre junho e agosto deste ano aumentou 16% em relação ao mesmo período de 2019.

De acordo com o governo italiano, nos meses de junho, julho e agosto de 2023, foram adquiridos 2.277.139 ingressos, com um aumento de 315.493 bilhetes na comparação com os dados de 2019, quando foram vendidas 1.961.646 entradas.

Além disso, os três monumentos históricos de Roma receberam em média aproximadamente 25 mil visitantes diários.

“O importante marco é também o resultado da ampliação da oferta cultural oferecida aos visitantes em 2023 com a abertura ao público de novos espaços dentro do Coliseu e monumentos extraordinários do Fórum Romano e do Palatino”, diz a nota.

No que diz respeito ao Anfiteatro, o novo elevador panorâmico torna também os pisos superiores e o sótão do monumento acessíveis a um público com dificuldades de locomoção, enquanto o túnel subterrâneo (aberto ao público em 2021) passou a ser utilizável, com uma instalação multimídia e com uma exposição dedicada aos gladiadores.

Já no Fórum Romano e no Palatino, a abertura mais significativa está relacionada ao monumental Domus Tiberiana, o mais antigo palácio imperial, novamente aberto após quase 50 anos de encerramento.

Entre as novas inaugurações também está a Domus Aurea, que desde junho passado está acessível todos os dias – e não apenas aos fins de semana -, com a possibilidade de o visitante conhecer uma evocativa exposição “L’Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l’Egitto”, um longo percurso que inclui também salas com afrescos anteriormente fechados ao público. (ANSA).

