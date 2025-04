Visitação do túmulo do papa Francisco é aberta ao público

O túmulo do papa Francisco em um nicho na Basílica de Santa Maria Maior agora pode ser visitado pelos fiéis a partir deste domingo, 27. O pontífice foi enterrado no sábado, 26. Este é o primeiro sepultamento de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

Pope Francis’ tomb in a niche in the Basilica of St. Mary Major can now be visited by the faithful, as the Church commemorates the late Pope with the second day of the Novemdiales, or ‘nine days’ of mourning. pic.twitter.com/AyhukxUtmV — Vatican News (@VaticanNews) April 27, 2025

O enterro ocorreu às 13h30 locais (8h30 no horário de Brasília) durante uma cerimônia íntima presidida pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, na presença de familiares do jesuíta argentino, informou o Vaticano.

+ Por que o papa Francisco foi enterrado em basílica fora do Vaticano

A cerimônia fúnebre de despedida do pontífice reuniu centenas de milhares de pessoas no Vaticano e dezenas de líderes mundiais.

A Basílica de Santa Maria Maior é uma das quatro basílicas papais de Roma. Um grupo de pessoas desfavorecidas o recebeu como um símbolo de seu pontificado.

O corpo do primeiro papa latino-americano será sepultado neste templo do século V, a milhares de quilômetros do bairro de Flores, em Buenos Aires, onde nasceu há 88 anos.

O papado de Francisco

Primeiro pontífice das Américas, Francisco liderou a Igreja Católica por 12 anos. Em pouco mais de uma década, seu papado foi marcado por momentos simbólicos e históricos, como uma cerimônia de lava pés de detentos, uma viagem perigosa ao Iraque, uma benção esvaziada durante o auge da pandemia.

Pelo menos 130 delegações estrangeiras, incluindo cerca de 50 chefes de Estado e 10 monarcas reinantes compareceram ao funeral do papa Francisco neste sábado.

Entre os chefes de Estado e de governo que participaram do funeral estão o francês Emmanuel Macron, o americano Donald Trump, o britânico Keir Starmer, o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Além do presidente argentino, Javier Milei, do país natal do Papa Francisco. Francisco tinha uma relação complexa com o mundo político do seu país de origem, e evitou visitar a Argentina durante seu papado.

O ucraniano Volodimir Zelenski, que disse que Francisco “rezou pela paz na Ucrânia” também esteve no Vaticano. Durante a semana, o líder ucraniano chegou a considerar faltar por causa da situação militar do seu país, mas mudou de ideia.

Entre as ausências notáveis estiveram o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin Netanyahu, que têm evitado certos deslocamentos ao exterior por causa de mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

* Com informações da AFP e DW