Visita do Papa seria passo para paz, diz embaixador da Ucrânia

ROMA, 15 JAN (ANSA) – O embaixador da Ucrânia na Santa Sé, Andrii Yurash, afirmou neste domingo (15) que a visita do papa Francisco ao seu país seria um “verdadeiro passo para a paz”.





A afirmação foi dada durante uma entrevista à emissora italiana Sky.

Segundo Yurash, Kiev “tem uma grande apreciação pelo apoio permanente à Ucrânia feito pelo Papa e da importância para que haja uma rápida visita no país como um verdadeiro passo de instalação da paz”.

“Acredito que tenha chegado o momento certo para o Papa visitar a Ucrânia e dar assim um sinal muito claro que é a Rússia que tem que parar com o que começou”, acrescentou ainda.





No entanto, apesar de ter manifestado por diversas vezes que quer ir para Kiev e de ter enviado seu esmoleiro, o cardeal Konrad Krajewski, mais de cinco vezes ao país, Francisco ressaltou que gostaria que sua visita ocorresse apenas se ele pudesse ir também para Moscou.

Porém, os russos ignoram os pedidos de uma viagem formal do líder católico desde o início do conflito, em fevereiro do ano passado. A razão para o Kremlin não abrir as portas para o chefe religioso é por conta das duras críticas feitas por ele ao longo desses quase 11 meses de guerra, sempre condenando a Rússia pela invasão. (ANSA).

