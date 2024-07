Visita de Mattarella ajudará em acordo Mercosul-UE, diz Marina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2024 - 18:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 15 LUG – A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta segunda-feira (15) que a visita do presidente da Itália, Sergio Mattarella, ao Brasil pode ajudar nas conversas para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.

“Com certeza contribui, o Brasil tem uma parceria histórica com a Itália, e ter o apoio da Itália é fundamental”, disse a ministra em entrevista à ANSA, à margem do almoço oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Mattarella no Palácio Itamaraty.

“E quanto mais pudermos debater os temas do novo ciclo de prosperidade, como bioeconomia, bioindústria e valorização da biodiversidade, mais isso vai nos ajudar”, acrescentou Marina.

O acordo Mercosul-UE foi concluído em 2019, após duas décadas de negociações, mas novas exigências ambientais de Bruxelas reabriram as tratativas. Durante pronunciamento conjunto com Mattarella, Lula criticou medidas “unilaterais” por parte da UE, como a chamada “taxa do carbono”, e disse que os europeus precisam resolver suas “contradições internas”.

Enquanto isso, segundo Marina, o Brasil avançou na luta contra o desmatamento, com queda de 50% na Amazônia em 2023 e de 38% em 2024, e outros biomas, como o Cerrado, também apresentam melhora.

“Os países em desenvolvimento precisam ter cada vez mais oportunidades em relação a seus produtos, principalmente na bioeconomia, e temos feito um esforço muito grande para reduzir o desmatamento. Isso é fundamental para desmistificar a ideia de que o acordo com o Mercosul não está baseado em cláusulas fortes em relação à proteção da Amazônia e dos povos indígenas”, salientou. (ANSA).