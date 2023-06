Visita de Lula pode ajudar no acordo UE-Mercosul, diz deputado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2023 - 19:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 20 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou hoje (21) na Itália sua segunda visita à Europa neste mandato, em um momento propício para avançar nas negociações do acordo UE-Mercosul, de acordo com o titular da Frente Parlamentar Brasil-Itália, deputado Luiz Fernando Faria, em entrevista à ANSA.

As reuniões de Lula com as autoridades italianas são “extremamente relevantes para um acordo [entre UE-Mercosul], já que o Brasil é a maior economia da América do Sul. Essa relação é muito importante”.

Faria comentou não ter conhecimento dos temas que serão tratados por Lula com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni.

De todo modo, o político afirmou que o acordo UE-Mercosul “contará com todo o nosso incondicional apoio”, pois acredita que vai “fortalecer muito” os dois blocos.

Faria ainda destacou que o progresso na relação econômica entre Brasília e Roma é parte fundamental da agenda da Frente Parlamentar, criada recentemente.

“Nossa frente trata bastante do comércio bilateral. Ela foi uma iniciativa que teve uma contribuição muito forte do embaixador italiano Francesco Azzarello, que compreendeu a importância de fazer o estreitamento dessa relação”, afirmou Faria.

No Brasil, estão presentes cerca de mil empresas italianas com investimentos e contratos no valor de aproximadamente 26,2 bilhões de euros, enquanto o comércio bilateral foi de 10,4 bilhões no ano passado.

O congressista destacou o dinamismo do comércio, assim como os investimentos italianos no país.

Faria anunciou que, a partir da próxima quarta-feira (21), a Frente terá um almoço com “mais de 20 empresários italianos de destaque no Brasil, para ouvi-los e ver qual contribuição” pode ser feita. (ANSA).

