Visita à Itália recolocou Brasil em debate sobre clima, diz Lula

(ANSA) – BRASÍLIA, 21 GIU – A visita à Itália permitiu reinstalar o Brasil no “centro” do debate global sobre meio ambiente e a Amazônia, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em declarações feitas hoje (21) junto ao prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

“Amanhã, às 8h30, vou dar uma entrevista coletiva porque a minha viagem à Itália foi, do meu ponto de vista, para recolocar o Brasil no centro das discussões sobre a questão climática no mundo”, afirmou o petista.

“O Brasil é um país muito importante, possivelmente tem a matriz energética mais limpa do mundo, tem o compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, e esse foi o assunto que eu discuti com o presidente [Sergio] Mattarella, com a primeira-ministra [Giorgia] Meloni e com o prefeito Gualtieri”, acrescentou.

Por outro lado, ele lembrou quando Gualtieri o visitou na sede da Polícia (PF) Federal, em Curitiba, onde esteve preso por 580 dias por uma condenação no âmbito da Lava Jato.

O presidente brasileiro disse que foi à prefeitura romana para “expressar minha gratidão pela lealdade do prefeito Gualtieri, quando eu estava detido na PF”. “Ele veio me visitar”. (ANSA).

