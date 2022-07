Visco diz que normalização da política monetária do BCE pode ser gradual

ROMA (Reuters) – O Banco Central Europeu (BCE) deve ser capaz de normalizar gradualmente sua política monetária sem causar uma desaceleração econômica abrupta porque as expectativas de inflação a longo prazo continuam em linha com sua meta de estabilidade de preços, disse o membro do Conselho do BCE Ignazio Visco.

Após um primeiro aumento de 0,25 ponto percentual nos juros neste mês, um aumento maior pode ser justificado em setembro, disse Visco.

Depois disso, porém, os dados econômicos ditarão o ritmo de novo aperto “gradual mas duradouro” da política monetária, completou ele, acrescentando que atualmente não há sinais de uma “espiral perigosa” entre salários e aumentos de preços.

(Reportagem de Valentina Za)