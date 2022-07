Visado na Seleção e no mercado: Nino reafirma bom momento no Fluminense Zagueiro chegou a entrar na mira do Fenerbahçe, mas por enquanto seguirá no Tricolor até o final da temporada







Não é novidade que o Fluminense precisa vender algum jogador ainda este ano para equilibrar as contas. Um dos nomes visados é o do zagueiro Nino. Um dos melhores do país na posição atualmente, o jogador chegou a receber uma sondagem do Fenerbahçe, da Turquia, que não avançou. Cotado na Seleção Brasileira, o defensor foi um dos destaques na vitória sobre o Fortaleza pela Copa do Brasil.

Nos 90 minutos que esteve em campo no Castelão, Nino acertou todos os 42 passes tentados, teve uma finalização certa, dois desarmes, nenhuma falta cometida e três sofridas. Ele também deu duas viradas de jogo e 13 rebatidas. Os números são do “Footstats”. Muito por conta dele e do bom momento defensivo, o Flu segurou o adversário mesmo com a queda de rendimento no segundo tempo.

A boa fase faz com que Nino esteja sempre visado, inclusive pela Seleção Brasileira. O técnico Tite já esteve em algumas partidas do Fluminense e a comissão tem ótima avaliação do zagueiro, que ainda não ganhou uma chance, mas está no radar como opção. Ele, vale lembrar, foi titular na campanha do ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado. Aos 25 anos, o jogador aguarda sua oportunidade que parece cada vez mais possível.

Dos 49 jogos do Fluminense na temporada, Nino esteve em 34 deles, sendo 33 como titular. Ele não marcou gols, mas deu duas assistências. Recebeu cinco cartões amarelos e um vermelho. Por pouco a história não foi diferente em 2022. O zagueiro chegou a ter tudo acertado para se transferir ao Tigres, do México, mas uma falta de acordo entre Criciúma e Flu desandou a negociação.

Tudo poderia ter mudado inclusive nesta janela de transferências. Há cerca de duas semanas, Nino entrou na mira do Fenerbahçe com aprovação de Jorge Jesus. No fim, os turcos preferiram contratar outro brasileiro, Gustavo Henrique, do Flamengo. A negociação chegou a ficar ameaçada por conta de exames médicos, mas agora ele já foi anunciado. Mesmo assim, isso mostra que o jogador pode ser um dos mais “negociáveis” do Tricolor neste momento.

Vale lembrar que os valores aceitos pelo Flu eram de U$ 5 milhões de dólares (R$ 28,3 milhões na cotação da época). O Tricolor tem 60% dos direitos e os outros 40% são do Criciúma. O contrato de Nino é válido até o fim de 2024.

