Visa registra lucro líquido de US$ 4,2 bi no 3º tri fiscal e ação avança no after hours em NY

A Visa registrou lucro líquido de US$ 4,2 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, um crescimento de 22% ante igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 2,00, abaixo da previsão de US$ 2,11 dos analistas ouvidos pela FactSet.

A receita da operadora de cartões americana foi de US$ 8,1 bilhões, um avanço anual de 12%. Ela informa em seu balanço que o crescimento dos volumes de pagamentos e das transações processadas foi “relativamente estável”, enquanto o volume de transações para além das fronteiras nacionais “continuou forte”.

Após o balanço, a ação da empresa avançava 0,49% no after hours em Nova York, às 17h19 (de Brasília).

