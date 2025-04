Visa lucra US$ 4,5 bilhões no 2º tri fiscal e receita atinge US$ 9,5 bilhões

A Visa reportou lucro líquido de US$ 4,58 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2025, recuo de 2% em relação ao mesmo período do ano passado, mesmo com o avanço da receita. O lucro por ação ficou em US$ 2,32. No critério ajustado, o lucro subiu 6%, para US$ 5,44 bilhões, ou US$ 2,76 por ação.

A receita líquida totalizou US$ 9,59 bilhões no trimestre encerrado em 31 de março, alta de 9% na comparação anual. O resultado foi impulsionado por um aumento de 10% nas receitas com processamento de dados, que somaram US$ 4,70 bilhões, e por transações internacionais, também em alta de 10%, para US$ 3,29 bilhões. Outras fontes de receita cresceram 24%, alcançando US$ 937 milhões.

“O crescimento de 9% na receita reflete tendências saudáveis no volume de pagamentos, no movimento transfronteiriço e nas transações processadas”, afirmou o CEO Ryan McInerney no relatório.

Os incentivos a clientes, que reduzem a receita líquida, subiram 15%, para US$ 3,73 bilhões. As despesas operacionais aumentaram 22% na base GAAP, para US$ 4,16 bilhões. No critério ajustado, subiram 7%.

“O consumo segue resiliente, apesar da incerteza macroeconômica. Nosso modelo diversificado, com foco em inovação e soluções comerciais, nos posiciona bem para o restante do ano fiscal”, concluiu McInerney.